Pedro Sánchez, de nuevo con las opciones en su contra en otras elecciones en España

En esta imagen de archivo, un cartel electoral, parcialmente dañado, con la imagen del presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en Parla, a las afueras de Madrid, el 26 de abril de 2019. La mayoría de las encuestas apuntan a que el conservador Partido Popular será el más votado y estaría en condiciones de formar una coalición de gobierno con el partido de ultraderecha Vox. Pero Sánchez ha demostrado que puede conseguir lo inesperado. (AP Foto/Bernat Armangué, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved