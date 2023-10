Partidarios ven "vergonzoso" el rechazo de Australia a incluir la Voz Indígena en la constitución

Mujeres indígenas sentadas en un banco en un centro de votación en Redfern, mientras los australianos depositaban los últimos votos en un referendo en Sydney, el sábado 14 de octubre de 2023 en su primer referendo en una generación, que pretendía introducir una institución representante de los aborígenes consagrada en la constitución. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.