Partidarios de Evo Morales levantan los bloqueos tras más de 20 días en Bolivia

La policía avanza despejando una carretera bloqueada por partidarios del expresidente Evo Morales, para evitar que enfrente una investigación penal por acusaciones de abuso de una menor mientras estaba en el cargo, en Parotani, Bolivia, el viernes 1 de noviembre de 2024. La policía boliviana a despejar una importante ruta que conecta el país el lunes 4 de noviembre de 2024. Por pedido de Morales, sus simpatizantes levantaron temporalmente el bloqueo de vías el miércoles 6 de noviembre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los seguidores del expresidente Evo Morales controlan las carreteras en la región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. El miércoles 6 de noviembre de 2024, por pedido de Morales, sus simpatizantes levantaron temporalmente el bloqueo de las rutas bolivianas. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente Evo Morales, a la derecha, mastica coca durante una huelga de hambre en Lauca N, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político con el gobierno del presidente Luis Arce. Por pedido de Morales, sus partidarios levantaron el miércoles 6 de noviembre de 2024 los cortes de ruta, en una demostración de su intención de dialogar con el mandatario Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved