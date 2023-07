La activista climática sueca Greta Thunberg, a la derecha, asiste con otros activistas a una manifestación ante el Parlamento Europeo, el 11 de julio de 2023 en Estrasburgo, Francia. El Parlamento Europeo aprobó el martes en una votación decisiva una importante ley para protegerla naturaleza y combatir el cambio climático. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.