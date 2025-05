París inaugura monumento en memoria de víctimas LGBTQ+ del régimen nazi

El artista francés Jean-Luc Verna, centro, posa con actores durante la inauguración de su escultura, un monumento a las víctimas del régimen nazi, largamente ignoradas, y a todas las personas LGBTQ+ perseguidas en la historia, en París, el sábado 17 de mayo de 2025. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved