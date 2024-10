Paramédico de Gaza descubre que lleva el cuerpo de su propia madre, quien murió en un ataque israelí

En esta imagen tomada de un video de The Associated Press el paramédico Abed Al Aziz Bardini llora sobre el cadáver de su madre al darse cuenta que se trata de ella, gritando "Oh, por Dios, juro que es mi madre. No sabía que era ella", el miércoles 30 de octubre de 2024, en Deir al Balah, Franja de Gaza. (AP Foto/Abed Al Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.