Paquita es despedida por el barrio que la vio ascender a la fama

Un amigo en duelo con la cabeza apoyada sobre la urna que contiene los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio en un homenaje póstumo en la plaza Garibaldi, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Admiradores esperan la llegada de la carroza fúnebre con los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio para un homenaje, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Un hombre muestra una imagen enmarcada de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio mientras admiradores esperan la llegada de la carroza fúnebre con sus restos para un homenaje, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Admiradores acompañan a la carroza fúnebre con los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio a su llegada a la plaza Garibaldi para un homenaje, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Admiradores esperan la llegada de la carroza fúnebre con los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio para un homenaje, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)