Paquistaní seguirá detenido por difundir desinformación que provocó disturbios en Reino Unido

Farhan Asif, desarrollador web independiente, arrestado y acusado de ciberterrorismo por su presunto papel en la propagación de desinformación que generó disturbios generalizados en el Reino Unido a principios de este mes, espera su comparecencia ante el tribunal, en Lahore, Pakistán, el jueves 22 de agosto de 2024. (AP Foto/K.M. Chaudary)