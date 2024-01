Panamá realiza primera inspección técnica en mina de cobre canadiense para su cierre definitivo

Vista de la mina de cobre a cielo abierto Cobre Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, en Donoso, Panamá, el jueves 11 de enero de 2024. El Ministerio de Comercio de Panamá realizó su primera inspección técnica de esta mina el jueves, luego que la Corte Suprema dictaminó que la concesión del gobierno con la minera fue inconstitucional y tras la cual las autoridades ordenaron el cese de operaciones. (Foto AP/Agustín Herrera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

