Panamá deporta a 29 colombianos al ponerse en marcha acuerdo migratorio con EEUU

Migrantes colombianos caminan esposados y con grilletes hacia un avión para ser deportados en el aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook en la Ciudad de Panamá, el martes 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Agustín Herrera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de inmigración panameños observan cómo los migrantes colombianos se preparan para ingresar a un avión mientras son deportados desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook en la Ciudad de Panamá, el martes 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Agustín Herrera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes colombianos con grilletes se preparan para ingresar a un avión para su deportación en el aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook en la Ciudad de Panamá, el martes 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Agustín Herrera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved