Manifestantes retiran una barricada policial durante una protesta contra el recién aprobado contrato de explotación minera entre el gobierno y la empresa canadiense First Quantum, en la Ciudad de Panamá, el 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con un cartel de rechazo a la minería durante una protesta contra un contrato minero entre el Estado panameño y la compañía minera canadiense First Quantum, en Ciudad de Panamá, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved