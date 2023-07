Panamá: análisis de ADN a víctima de la invasión de EEUU es negativo

ARCHIVO - Iris Herrera, viuda del teniente Braulio Bethancourt Armstrong, esta sentada con sus hijas mientras una sostiene su fotografía durante una ceremonia en honor a los que murieron durante la invasión militar estadounidense de 1989 a Panamá en el cementerio Jardín de Paz en la Ciudad de Panamá, el 20 de diciembre de 2019. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.