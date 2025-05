Palestinos y soldados dicen a AP que uso de escudos humanos por parte de Israel en Gaza es común

Esta fotografía proporcionada por Breaking the Silence, un grupo de informantes conformado por antiguos soldados israelíes, muestra a dos soldados detrás de palestinos detenidos que son enviados a una vivienda de la Franja de Gaza para asegurarse de que sea seguro en 2024. (Breaking the Silence vía AP)

“Me golpearon y me dijeron: ‘No tienes otra opción; haz esto o te mataremos’”, relató el hombre de 36 años a The Associated Press, describiendo las dos semanas y media que estuvo retenido el verano pasado por el ejército israelí en el norte de Gaza.