Pakistán realiza redadas contra migrantes y detiene a mujeres y niños afganos

La abogada de derechos humanos Moniza Kakar, a la derecha, habla durante una rueda de prensa en el Club de Prensa de Karachi, en Karachi, Pakistán, el sábado 11 de noviembre de 2023. Kakar afirmó que la policía de Sindh realiza redadas a medianoche en los domicilios y detiene a familias afganas, incluidas mujeres y niños. (AP Foto/Fareed Khan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.