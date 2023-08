Pakistán: Entregan ayuda a familias cristianas tras ataques de musulmanes

Un niño cristiano consuela a una mujer que llora tras ver su casa destrozada por una turba en Jaranwala, en el distrito de Faisalabad, Pakistán, el jueves 17 de agosto de 2023. La policía detuvo a más de 100 musulmanes en redadas durante la noche en el este de Pakistán, donde una turba de musulmanes enojados por la supuesta profanación de un Corán por parte de un hombre cristiano atacó iglesias y viviendas de la minoría cristiana. (AP Foto/K.M. Chaudary) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.