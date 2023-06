Pakistán arresta a 7 por su presunto papel en naufragio de buque con migrantes

Raja Sakundar, derecha, muestra en su teléfono una foto de su sobrino, desaparecido tras un naufragio frente a la costa de Grecia, en la Cachemira paquistaní, 18 de junio de 2023. Las autoridades paquistaníes dijeron el miércoles 21 de junio de 2023 que han arrestado a siete presuntos miembros de una pandilla de traficantes de seres humanos luego del naufragio de un buque sobrecargado frente a la costa de Grecia que dejó más de 500 desaparecidos, entre ellos muchos paquistaníes. (AP Foto/Nasir Mehmood) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.