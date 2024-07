Oposición marcha a uno de sus bastiones en recta final de campaña de presidenciales en Venezuela

El candidato presidencial de Venezuela Edmundo González, al centro a la izquierda, y la líder opositora María Corina Machado, al centro a la derecha, saludan a simpatizantes durante un mitin de campaña en Maracaibo, Venezuela, el martes 23 de julio de 2024. La elección presidencial está programada para el 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved