Oporto celebra el verano y a su santo patrón con martillos de plástico, sardinas y puerros

Gente apoya sus martillos de plástico en un muro mientras mira faroles flotantes sobre el río Duero, mientras la ciudad norteña de Oporto, en Portugal, se prepara para celebrar la víspera de San Juan, la tarde del lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto/Helena Alves) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jóvenes se golpean entre ellos con martillos de plástico mientras celebran la víspera de San Juan junto al río Duero en Oporto, Portugal, la noche del lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto/Helena Alves) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gente celebra y graba videos mientras un grupo de personas lanza un farol al aire durante las celebraciones de la víspera de San Juan junto al río Duero, en Oporto, en el norte de Portugal, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto/Helena Alves) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gente mirando los fuegos artificiales sobre el río Duero para celebrar la víspera de San Juan en Oporto, en el norte de Portugal, en los primeros minutos del martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Helena Alves) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved