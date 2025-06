Operativo de seguridad antes de cumbre OTAN convierte partes de La Haya en una fortaleza

Una mujer toma una foto de un cartel con una caricatura de varios líderes mundiales incluyendo (de izquierda a derecha) el canciller de Alemania Friedrich Merz; el primer ministro de Holanda, Dick Schoof; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de EEUU, Donald Trump; el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el de Francia, Emmanuel Macron, comiendo arenques y pescado frito en La Haya, Holanda, el 15 de junio de 2025. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved