ONU dice que millones carecen de ayuda alimentaria en África occidental

ARCHIVO - Niños desnutrudos aguardan tratamiento en el hospital Boulmiougou en Ouagadougou, Burkina Faso, 15 de abril de 2022. La agencia alimentaria de la ONU dice que millones de personas hambrientas en África occidental carecen de ayuda porque sus escasos fondos no le permiten responder adecuadamente a la crisis de hambre regional más grave de los últimos 10 años. (AP Foto/Sophie Garcia, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.