OMS: La investigación sobre los orígenes del COVID-19 sigue sin una conclusión definitiva

Venter expresó que, después de más de tres años de trabajo, el grupo de expertos de la OMS no pudo obtener los datos necesarios para evaluar si el COVID-19 fue el resultado de un accidente de laboratorio, a pesar de las repetidas solicitudes de cientos de secuencias genéticas y más información detallada sobre bioseguridad que se hicieron al gobierno chino.

“Por lo tanto, esta hipótesis no pudo ser investigada ni descartada”, manifestó. “Se consideró muy especulativa, basada en opiniones políticas y no respaldada por la ciencia”. Dijo que el grupo de 27 miembros no llegó a un consenso; un miembro renunció a principios de esta semana y otros tres pidieron que sus nombres fueran eliminados del informe.