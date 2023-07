Ola de turbulencia política sacude a Centroamérica

Manifestantes se reúnen el jueves 13 de julio de 2023 frente a la fiscalía general en la Ciudad de Guatemala para protestar porque allanó la sede de la autoridad electoral. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Numerosos hombres detenidos durante el estado de emergencia son transportados en un camión de carga en Soyapango, El Salvador, el 7 de octubre de 2022, dentro de la guerra sin cuartel del gobierno contra las pandillas. (AP Foto/Moisés Castillo, archivo)

ARCHIVO - Una bandera con la imagen del presidente nicaragüense Daniel Ortega es agitada por un simpatizante, el 30 de abril de 2018, en Managua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)