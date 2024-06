Oficialismo mexicano pone a prueba su liderazgo regional en elecciones en la capital y 8 estados

Los votantes hacen fila mientras esperan su turno para emitir su voto durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un votante emite su voto para el Congreso durante las elecciones generales en San Juan Chamula, México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Luis Etzin)

Un funcionario electoral ayuda a una electora con su boleta presidencial durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Funcionarios electorales instalan una cabina de votación durante las elecciones generales en San Juan Chamula, México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Luis Etzin)

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, vota para presidente durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)