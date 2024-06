Nuevo primer ministro de Haití deja hospital tras pasar noche internado

Copyright 2024. Associated Press All rights reserved

El primer ministro haitiano Garry Conille, izquierda, habla con el presidente del consejo Edgard Leblanc Fils durante su ceremonia de investidura en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 3 de junio de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

En su video, Conille indicó que “todo este tiempo que pasé en el hospital, estuve pensando en algo: La gente que necesita ir al hospital general no puede llegar (debido a la violencia generalizada). La gente que necesita atención médica no puede pagarla”.

El gobierno haitiano ahora aguarda la llegada de una fuerza policial de Kenia y otros países, la cual cuenta con respaldo de Naciones Unidas.

Una persona allegada a Conille, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a declarar a la prensa, dijo el sábado a The Associated Press que estaba con el primer ministro cuando se dio cuenta que Conille, quien padece de asma y en ocasiones usa un inhalador, parecía tener problemas para respirar. La persona señaló que llamó a funcionarios de alto rango y les dijo Conille debía ser trasladado a un hospital.

Conille lucía de buen ánimo en el video dado a conocer el domingo.

“Espero que hacia principios de la próxima semana ya tengamos conformado un gobierno”, indicó. “Estoy haciendo todo lo posible para que podamos salir de esta crisis”.

