Nuevo apagón nacional deja a Cuba sin electricidad, se suspenden actividades laborales y clases

Un hombre cocina sopa sobre una fogata en una acera durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Los niños hacen su tarea en la puerta de una casa durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Un hombre acaricia a su perro mientras sus amigos juegan dominó al aire libre durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved