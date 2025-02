Nova, a la izquierda, una rinoceronte blanca del sur en peligro de extinción nacida en enero de 2025, junto a su madre Ellie en el zoológico Paira Daiza de Brugelette, Bélgica, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Marius Burgelman) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved