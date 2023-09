Norcorea dice que su nuevo submarino puede lanzar armas nucleares, pero hay dudas

En esta fotografía difundida por el gobierno norcoreano, el mandatario de Corea del Norte Kim Jong Un pronuncia un discurso durante su visita a un cuartel naval, el 27 de agosto de 2023, en Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP, Archivo) KCNA via KNS

En esta imagen, proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano, Kim Jong Un (segundo por la izquierda), observa lo que dicen es un nuevo submarino nuclear, el "héroe Kim Kun Ok", en un lugar no especificado del país, el 6 de septiembre de 2023. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) KCNA via KNS

En esta imagen, proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano, Kim Jong Un, ofrece un discurso durante la botadura de lo que dice que es un nuevo submarino nuclear, el "héroe Kim Kun Ok", en un lugar no especificado del país, el 6 de septiembre de 2023. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) KCNA via KNS