No eres quien creías: el camino de los bebés robados en Argentina para reconstruir su identidad

Una manifestante sostiene una pancarta con la leyenda "Nunca más" durante una marcha para conmemorar el aniversario del golpe militar de 1976, el domingo 24 de marzo de 2024, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Claudia Poblete posa para una fotografía frente a un mural que representa al grupo Madres de Plaza de Mayo, en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, ahora museo de derechos humanos, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 22 de marzo de 2024. Poblete es una de los 133 "nietas recuperados" de Argentina. Su familia biológica la encontró años después de que fuera secuestrada cuando era una bebé durante la dictadura militar del país. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un manifestante pinta siluetas que representan a las personas desaparecidas durante la dictadura militar de 1976-1983, durante una marcha que conmemora el 48º aniversario del golpe de Estado en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Pedro Alejandro Sandoval posa para una foto en su casa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 7 de agosto de 2023. Sandoval es uno de los 133 "nietos recuperados" de Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Estudiantes visitan un área de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, o ESMA, ahora un museo de derechos humanos, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 22 de marzo de 2024. Durante el ejército la ESMA albergaba un centro de detención ilegal. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Pedro Alejandro Sandoval sostiene una fotografía de su madre biológica Liliana Fontana, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 7 de agosto de 2023. Sandoval es uno de los 133 "nietos recuperados" de Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Claudia Poblete posa frente a una exhibición de fotografías de personas desaparecidas durante la dictadura militar de Argentina en el Museo del Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 22 de marzo de 2024. Poblete es una de los 133 "nietas recuperadas" de Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una pregunta es exhibida en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, ahora un museo de derechos humanos, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 22 de marzo de 2024. Muchos de los bebés nacidos dentro de la ESMA fueron secuestrados y adoptados ilegalmente durante la dictadura militar del país. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Claudia Poblete posa para una fotografía junto a una imagen de ella misma cuando era niña y su madre desaparecida Marta Gertrudis, en el Museo Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 22 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un vídeo transmite el "Juicio de las Juntas", dentro de una celda de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, ahora museo de derechos humanos, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 22 de marzo de 2024. Hasta que se recuperó la democracia en 1983, al menos 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura militar. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Los manifestantes portan una pancarta con fotografías de personas desaparecidas durante la dictadura militar de 1976-1983 en una marcha que conmemora el 48º aniversario del golpe de Estado en Buenos Aires, Argentina, el domingo 24 de marzo de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)