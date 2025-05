¿Niños o perros? En Buenos Aires, las mascotas son como hijos con fiesta de cumple y otros caprichos

Victoria Font, en el centro a la izquierda, canta el cumpleaños feliz a su perra Venus, en una fiesta con su hermana y amigos en el Barto Café, en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Tita, de dos años, recibe una galleta en Barto Café, una panadería que se especializa en pasteles para perros, en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Macetas con plantas y un bol de perro junto a la tumba de Milo en el cementerio para mascotas de Jardines del Almas, ubicado dentro de un refugio de animales a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el martes 6 de mayo de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Thay se pone sobre sus patas traseras para mirar el mostrador de galletas en Chumbis, una panadería artesanal para animales, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

León Sipes lleva de regreso a sus casas a varios perros en su bus después de llevarlos a un parque para que jueguen y hagan ejercicio, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Mónica Ocando corta y peina el pelo de la perra de nueve años India en su peluquería para mascotas Guau Experience, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved