Nicaragua: denuncian tortura y violencia sexual a opositores

ARCHIVO - Policías y manifestantes se enfrentan en Managua, Nicaragua, 20 de abril de 2018. Una investigación divulgada el 28 de abril de 2023 por el Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca Más" reportó que al menos 158 personas detenidas en Nicaragua desde las protestas de 2018 sufrió torturas y la mayoría fueron víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios penitenciarios y altos mandos policiales. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)