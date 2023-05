Nicaragua clausura Cruz Roja por “atentar contra la paz”

ARCHIVO - Un manifestante herido recibe primeros auxilios después de ser herido por un disparo de escopeta durante enfrentamientos con la policía, mientras protestaba contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 28 de mayo de 2018. El parlamento de Nicaragua cerró la Cruz Roja Nicaragüense el miércoles 10 de mayo de 2023 bajo el argumento de que atentó “contra la paz y la estabilidad” durante las protestas sociales de 2018, cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos. (Foto AP/Esteban Félix, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.