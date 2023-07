Netflix suma casi seis millones de abonados en el segundo trimestre con su nueva política de cuentas

No obstante, la previsión de ingresos del tercer trimestre no alcanzó las expectativas de Wall Street, lo que sugiere que las medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas y una nueva estrategia publicitaria aún no están produciendo el crecimiento esperado por los analistas. Las acciones de la plataforma cayeron hasta un 6% a 448,88 dólares en las operaciones extendidas, después de subir un 62% este año hasta el cierre del miércoles.