Nepal organiza conferencia medioambiental mientras los glaciares del Himalaya se derriten

Una voluntaria espera para recibir a los participantes en la jornada inaugural de la confenrencia medioambiental Sagarmatha Sambaad (Diálogo Monte Everest Dialogue) en el hotel Soaltee, en Katmandú, Nepal, el 16 de mayo de 2025. (AP Foto/Niranjan Shrestha)estha) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved