Musulmanes chiíes de Irán conmemoran la Ashura con luto y procesiones

Actores interpretan una obra tradicional, llamada Tazieh, sobre la Batalla de Kerbala (en el Irak actual) en el siglo VII, en la que, según la tradición chií, murieron el imán Hussein -- nieto del profeta Mahoma -- y 72 de sus acompañantes, en Teherán, Irán, el 15 de julio de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

