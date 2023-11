Música, disfraces y el gozo de recordar a los difuntos: bienvenidos a las "muerteadas" mexicanas

Un hombre posa para una fotografía durante un desfile de Muerteadas en San Agustín Etla, el jueves 2 de noviembre de 2023. Los mexicanos en el pueblo oaxaqueño celebran la tradicional Muerteada, una recreación teatral que se representa durante la noche del 1 de noviembre hasta la madrugada del día siguiente, con bailes y música desfilando por las calles, mientras se cuenta la historia de cómo un difunto resucita con la ayuda de un sacerdote, un médico y un espiritista. (AP Foto/Maria Alferez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Efraín García posa con su disfraz de espejos en San José Etla, el lunes 30 de octubre de 2023. Los mexicanos en el pueblo oaxaqueño celebran la tradicional Muerteada, una recreación teatral que se representa durante la noche del 1 de noviembre hasta la madrugada del día siguiente, con bailes y música desfilando por las calles, mientras se cuenta la historia de cómo un difunto resucita con la ayuda de un sacerdote, un médico y un espiritista. (AP Foto/Maria Alferez)

Daniel Dávila se refleja en un espejo mientras se prepara para el desfile de Muerteadas en San Agustín Etla, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Maria Alferez)

Daniel Dávila prepara su disfraz para el desfile de Muerteadas en San Agustín Etla, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Maria Alferez)

Un hombre usa un disfraz con una imagen de la Virgen de Guadalupe durante una Muerteada en San Agustín Etla el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Maria Alferez)

Los músicos tocan durante una Muerteada en San Agustín Etla el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Maria Alferez)

La gente usa máscaras durante una Muerteada en San Agustín Etla el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Maria Alferez)