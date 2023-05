Multitudes antigubernamentales rodean la TV estatal de Serbia para reclamar libertad de prensa

Miles de manifestantes asisten a una protesta liderada por la oposición para exigir la renuncia de altos funcionarios y la revocación de las licencias de los medios progubernamentales que transmiten contenido violento y presentan criminales de guerra, el sábado 27 de mayo de 2023, en Belgrado, Serbia. (AP Foto/ Darko Vojinovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved