Mujer transgénero busca competir en el Miss Venezuela

Sofía Salomón carga a su perro Barbie en su casa en Caracas, Venezuela, el marte 30 de mayo de 2023. La influencer y modelo en Instagram ha solicitado participar en el concurso Miss Venezuela de este año. Si la aceptan, se convertirá en la primera mujer transgénero participante. (AP Foto/Matias Delacroix)