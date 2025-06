Mueren 29 estudiantes por explosión y estampida en escuela en República Centroafricana

Un grupo de personas se congrega en el lugar donde se registró una explosión que provocó una estampida, incidentes en que murieron decenas de estudiantes y cientos de ellos resultaron heridos, en una escuela secundaria en Bangui, la capital de la República Centroafricana, el jueves 26 de junio de 2025. (AP Foto/Jean Fernand Koena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.