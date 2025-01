Muere una camarera en incendio en estación de esquí turca que reaviva preocupaciones de seguridad.

El gobierno ha nombrado a seis fiscales para dirigir una investigación sobre la causa del siniestro, que ocurrió al inicio de unas vacaciones escolares de dos semanas, cuando los hoteles suelen llenarse. Las autoridades han detenido a 11 personas para interrogarlas, incluyendo al dueño del hotel, al vicealcalde de Bolu y al jefe interino del departamento de bomberos. Por el momento no se han presentado cargos.

Los relatos de los sobrevivientes apuntaban que el sistema de detección de incendios del hotel no funcionó, que no había aspersores y que los huéspedes no pudieron localizar las dos salidas de emergencia del edificio en los corredores llenos de humo. Los reportes de la televisora HaberTurk y de otros medios sugirieron que el diseño de las salidas de emergencia terminó propagando el incendio a otros pisos.