Muere Richard Williamson, obispo católico cuya negación del Holocausto avergonzó a Benedicto XVI

Más tarde, Williamson tuvo problemas con la fraternidad misma, que lo expulsó en 2012 por insubordinación. Pasó por alto un plazo para “declarar su sumisión” a su autoridad y pidió la renuncia del superior de la fraternidad, dijo el grupo en ese momento.

Al año siguiente, un tribunal alemán lo multó por haber negado el Holocausto en la entrevista televisiva de 2009. La negación del Holocausto es un delito en Alemania.

Al anunciar la muerte de Williamson, la fraternidad dijo que Williamson fue ordenado sacerdote por Lefebvre en 1976 y que había enseñado en los seminarios de la fraternidad en Europa, Estados Unidos y Argentina. También ocupó un puesto de liderazgo como segundo asistente general de 1988 a 1994.

“Lamentablemente, su camino y el de la Fraternidad se separaron hace muchos años”, se indica en el comunicado.

