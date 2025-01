Muere gobernador provincial del Congo en combate con rebeldes

El general de división de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, Peter Cirimwami, gobernadora de la provincia de Kivu del Norte, fotografiado en una conferencia de prensa en Goma, República Democrática del Congo en mayo de 2024, murió por heridas sufridas en el frente de batalla, mientras los rebeldes del M23 se acercan a Goma. (AP Foto/Moses Sawasawa) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.