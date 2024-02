Muere el presidente de Namibia, Hage Geingob, cuando recibía tratamiento en un hospital

ARCHIVO - El presidente de Namibia, Hage Geingob, habla durante una sesión plenaria en la cumbre climática COP28 de Naciones Unidas, el 1 de diciembre de 2023, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Namibia murió en un hospital donde recibía tratamiento, según dijo su oficina el domingo 4 de febrero de 2024. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.