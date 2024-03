Militares brasileños dijeron a policía que Bolsonaro presentó plan para revertir elección de 2022

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro habla ante sus simpatizantes durante una marcha, el domingo 25 de febrero de 2024, en Sao Paulo. Oficiales brasileños de alto rango declararon a la policía que el expresidente Jair Bolsonaro les presentó un plan para anular los resultados de la elección de 2022, pero que ellos lo rechazaron y le advirtieron que lo arrestarían si lo intentaba, de acuerdo con documentos judiciales difundidos el viernes 15 de marzo de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved