Miles de libaneses desplazados vuelven desde Siria mientras se mantiene el alto al fuego con Israel

Varias familias libanesas se sientan en medio del tráfico mientras vuelven a Líbano a través del cruce fronterizo de Jousieh, en Siria, el jueves 28 de noviembre de 2024, tras el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor el miércoles. (AP Foto/Omar Sanadiki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved