Miles de israelíes despiden a la familia Bibas, muertos en cautiverio en Gaza

La gente ve una transmisión en vivo del funeral de los rehenes Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, en una plaza conocida como la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel, el miércoles 26 de febrero de 2025. La madre y sus dos hijos fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y sus restos fueron devueltos de Gaza a Israel la semana pasada como parte de un acuerdo de alto el fuego con Hamás. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved