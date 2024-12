Miles de armas incautadas a ilegales se funden para ser material de construcción en Colombia

Una grúa levanta un contenedor lleno de armas incautadas para ser destruidas en una planta metalúrgica en Nobsa, Colombia, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un policía vigila las armas incautadas que serán destruidas en una planta metalúrgica en Nobsa, Colombia, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un policía coloca una pistola sobre una pila de armas incautadas para ser destruidas en una planta metalúrgica en Nobsa, Colombia, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados transportan en una pala cargadora una pila de armas incautadas para ser destruidas en una planta metalúrgica en Nobsa, Colombia, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un policía arroja un fusil sobre una pila de armas que serán destruidas en una planta metalúrgica en Nobsa, Colombia, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una grúa agarra una bolsa que contiene armas incautadas para ser destruidas en una planta metalúrgica en Nobsa, Colombia, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved