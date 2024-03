Milei impulsa reformas que incluyen intervención de militares en lucha contra el terrorismo

ARCHIVO - La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich da una conferencia de prensa en Rosario, Argentina, el lunes 11 de marzo de 2024, junto al ministro de Defensa Luis Petri, a la izquierda, y el gobernador de la provincia de Santa Fe Maximiliano Pullaro, a la derecha. (AP Foto/Celina Mutti Lovera, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved