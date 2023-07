Mientras la economía mundial crece, la alemana "va cuesta abajo" sin indicios de una recuperación

AnunciosPowered By PlayUnmuteLoaded: 0.16%FullscreenMientras la recesión económica retrocede en varios países europeos, la situación en Alemania no hace más que empeorar, indican los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En palabras del analista económico del DZ Bank, Christoph Swonke, "la economía alemana va cuesta abajo" y hay varias razones de ello. Primeramente, apuntó que la coyuntura económica de EEUU se está debilitando y se ve afectada negativamente por la subida del tipo de interés oficial y la inflación elevada. Además, el experto agregó que "el esperado crecimiento de la demanda en China tras el fin de la política anticovid aún no se ha producido".

Todos estos factores afectan no solo a Berlín, pero Alemania está afrontando las dificultades peor que otros Estados, destaca el medio.

En su opinión, la razón principal reside en la estructura de la economía alemana, basada en la industria en mucho mayor medida que las economías de otros países. Esto "ha sido una ventaja durante muchos años, especialmente en la época en que los productos manufacturados alemanes tenían una gran demanda, sobre todo en China".

Pero ahora, apunta Die Welt, el dominio de la industria se ha convertido en una desventaja.

"El conflicto militar en Ucrania, los elevados precios de la energía y la restrictiva política financiera del Banco Central Europeo (BCE) están presionando a la industria de procesamiento alemana", subrayó la analista jefe de Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya.

Según los expertos, la situación todavía puede cambiar si la inflación desciende y los aumentos salariales de los últimos meses repercuten positivamente en el crecimiento real de los ingresos de los ciudadanos alemanes.

No obstante, es poco probable que se solucionen rápidamente otros problemas, resalta la publicación: los precios de la electricidad seguirán siendo elevados a menos que el Gobierno federal negocie una tarifa especial para la industria, subvencionada por el Estado. No cabe esperar que se suavice el entorno de financiación, ya que el "BCE probablemente siga centrándose en la lucha contra la inflación". También lo más probable es que las exportaciones no sirvan para estimular el crecimiento, añade.

"Por tanto, es más probable que las empresas alemanas trasladen su producción a EEUU a que se expandan en Alemania", resumió el medio.

Ni las exenciones fiscales a corto plazo, ni un precio especial de la electricidad para la industria, ni las ambiciosas reformas económico-políticas en Alemania pueden hacer nada contra esto porque en comparación con las subvenciones estatales en EEUU, todo esto no es nada, concluye el medio.

El Banco Mundial en un informe reciente indicó que Europa se enfrenta ahora a una crisis del "coste de la vida". Sus orígenes radican en las sanciones antirrusas que la UE empezó a imponer desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. Además, los países europeos respondieron a la crisis con ayudas sociales y subvenciones que incluían una moratoria en las subidas y topes de los precios de la energía y electricidad, recortes en las tarifas del transporte público, etc.

FUENTE: Sputnik.com