México se alista para tener una presidenta. En ciertos pueblos indígenas ellas no pueden gobernar

Carmelina Cruz Gómez da una entrevista en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en el municipio de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el martes 30 de abril de 2024. La mujer indígena de 68 años dice que le habría gustado que hubiera mujeres entre los líderes de la comunidad porque cree que ellas tomarían mejores decisiones y que los hombres son les han dejado participar en decisiones sobre asuntos educativos. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres jóvenes caminando en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en la localidad de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el jueves 2 de mayo de 2024. Dos mujeres están en la papeleta para las elecciones presidenciales mientras en algunas áreas indígenas, las mujeres no tienen voz en sus propias comunidades. No obstante, con ayuda de las nuevas generaciones, algunas mujeres indígenas están empujando el cambio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con un burro, cargado con enseres, en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en la localidad de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el viernes 3 de mayo de 2024. Dos mujeres están en la papeleta para las elecciones presidenciales mientras en algunas áreas indígenas, las mujeres no tienen voz en sus propias comunidades. No obstante, con ayuda de las nuevas generaciones, algunas mujeres indígenas están empujando el cambio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer joven prepara tortillas sobre el fuego en su cocina en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en la localidad de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el jueves 2 de mayo de 2024. Dos mujeres están en la papeleta para las elecciones presidenciales mientras en algunas áreas indígenas, las mujeres no tienen voz en sus propias comunidades. No obstante, con ayuda de las nuevas generaciones, algunas mujeres indígenas están empujando el cambio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Madaí Gómez, en el centro, juega al fútbol en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en el municipio de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el jueves 2 de mayo de 2024. Gómez cree en el potencial de las mujeres de su comunidad y piensa que la primera mujer presidenta de México podrá ser una muestra de que ellas pueden hacer incluso más que los hombres. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Magdalena Hernández Santiz corta ramas con un machete mientras su esposo Pedro Cruz Gómez echa herbicidas antes de plantar maíz en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en la localidad de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el jueves 2 de mayo de 2024. Dos mujeres están en la papeleta para las elecciones presidenciales mientras en algunas áreas indígenas, las mujeres no tienen voz en sus propias comunidades. No obstante, con ayuda de las nuevas generaciones, algunas mujeres indígenas están empujando el cambio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Juana Cruz posa para la foto en el municipio de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el viernes 3 de mayo de 2024. Cruz acompaña a las víctimas de violencia a denunciar, organizar charlas para escuchar las necesidades de las comunidades, convoca talleres sobre los derechos de las mujeres y enseña a niños la lengua tojolabal. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una familia carga haces de hierba recién cortada en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en la localidad de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el jueves 2 de mayo de 2024. Dos mujeres están en la papeleta para las elecciones presidenciales mientras en algunas áreas indígenas, las mujeres no tienen voz en sus propias comunidades. No obstante, con ayuda de las nuevas generaciones, algunas mujeres indígenas están empujando el cambio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julia Méndez, tejedora, posa para la foto con su burro de carga en el pueblo de Bajucu en el municipio de Las Margaritas, en el estado de Chiapas, México, el miércoles 1 de mayo de 2024. Cuando le preguntan sobre las dos mujeres que se disputan la presidencia de México, Méndez dice no estar segura de que una mujer sepa qué es ser una buena presidenta, pero le gusta la idea de que una de ellas esté a cargo, algo que ya ha visto en su barrio del estado de Oaxaca. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas camina junto a sus burros cargados con leña para cocinar en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en la localidad de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el miércoles 1 de mayo de 2024. Dos mujeres están en la papeleta para las elecciones presidenciales mientras en algunas áreas indígenas, las mujeres no tienen voz en sus propias comunidades. No obstante, con ayuda de las nuevas generaciones, algunas mujeres indígenas están empujando el cambio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Liz Vázquez, la izquierda, habla mientras María Leticia Santiz traduce a la lengua tojolabal, en un taller sobre igualdad de género en una escuela en Plan de Ayala, un pueblo tojolabal en el municipio de Las Margaritas del estado de Chiapas, México, el jueves 2 de mayo de 2024. Vázquez and Santiz buscan impulsar el diálogo y la reflexión en las comunidades más cerradas de Chiapas, el aprendizaje de las realidades de su gente y la provisión de herramientas para mejorar su vida. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved