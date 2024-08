México pone "en pausa" las relaciones con embajadas de EEUU y Canadá por críticas a reforma judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con su gabinete de seguridad en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el viernes 2 de agosto de 2024. El martes 27 de agosto de 2024 López Obrador anunció que las relaciones del gobierno mexicano con las embajadas de Estados Unidos y Canadá quedaban “en pausa” tras las críticas que funcionarios de ambos países hicieron a la reforma judicial propuesta por el mandatario. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.